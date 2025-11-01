巨人は10月31日、11月15日に開幕する2025アジア・ウィンター・ベースボール・リーグに吉村優聖歩投手、黄錦豪投手、坂本達也選手、宇都宮葵星選手、相澤白虎選手の派遣を発表した。巨人、オリックス、ヤクルト、西武、ソフトバンク、中日、阪神、DeNA、楽天の選手派遣によるNPBチームを結成し、金城龍彦が監督を務める。また、バッテリーコーチとして市川友也コーチ、打撃コーチとして立岡宗一郎コーチも参加する。