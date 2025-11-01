創設30周年を迎えたアビスパ福岡を西日本スポーツは担当記者をつけてずっと追いかけてきた。歴代の担当記者が思い出をつづる。◇◇◇前身の福岡ブルックスが1995年にJFLで優勝し、アビスパ福岡は1996年からJリーグに挑戦した。初年度に16チーム中、15位に終わるなど、1年目から苦戦が続く、2000年にはセカンドステージで6位という健闘もあったが、年間通しての1桁順位は、21年に8位となるまでなかった。しか