かつて文豪が理想郷をつくろうとした村が、九州の山奥にある。金や暴力にまみれた世間から離れ、「自他共生」の世界を追い求めようとした"村人"は、いまや実質的に一人を残すのみだ。その人物はどんな生活を送り、現代社会をどう見ているのか──。長年気になっていたその村を訪ねるため、宮崎の山の中へと向かった。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「ついて来る？」山中の水源まで同行することに「安定した仕事には絶対