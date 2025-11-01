国連総会の委員会で、毎年、日本が提出している核兵器の廃絶を目指す決議案が採択されました。これで32年連続の採択です。軍縮を担当する国連総会の第1委員会は10月31日、核兵器廃絶を目指す決議案を採択しました。採決では、核保有国のイギリスなど145か国が賛成した一方、中国・ロシア・北朝鮮など5か国が反対。去年は賛成したアメリカを含む複数の国が棄権しました。核兵器廃絶に向けた決議案は、毎年、日本が提出していて、採