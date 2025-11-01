今回は、義母と同居中の女性が、義母の肩を持ってばかりの夫を見捨て、家を出たエピソードを紹介します。「母さんは家事が苦手だからしょうがないだろ？」という夫…「義母と同居中ですが、義母は私のやることすべてに文句ばかり。それに、私は会社員として忙しく働く一方で、義母は1日家にいるにもかかわらず、家事は全部私任せなんです。夫も夫で、『母さんは家事が苦手だからしょうがないだろ？』『母さんの悪口を言わないで』