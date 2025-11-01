◆11月放送プログラムモソロフ作曲ハープ協奏曲チャイコフスキー作曲交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」から指揮セバスティアン・ヴァイグレハープグザヴィエ・ドゥ・メストレ粗品とヴァイグレ氏との対談もお楽しみに！◆音楽監修新井鷗子の演奏レビューハープという楽器がこれほどまで多彩な音色を出せるのかと驚きます。ある時はオペラのように優美に歌い、ピアノのように華麗な超絶技巧を聴かせ、打楽器