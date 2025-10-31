「せーの」の創業者で代表取締役社長の石川涼氏が、10月31日付で同社から退くと公式インスタグラムで発表した。 【画像をもっと見る】 同氏は、せーのを1999年に設立。2004年にメンズカジュアルブランド「ヴァンキッシュ（VANQUISH）」を立ち上げ、2010年に東京ファッションウィークに参加し、コレクションをショー形式で発表した。その後2014年には、「エフアールツー（#FR2）」を立ち上げた。公式インスタグラムでは、「在