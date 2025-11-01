JR山手線（やまのてせん）の礎となる鉄道が開業したのは、1885（明治18）年3月のこと。以来、140年間にわたり首都東京の足として歴史を刻んできた。当初は、東海道線と東北本線を連絡する路線として誕生し、その後の路線拡大とともに山手線の運転ルートは「Y」→「C」→「の」と変化し、現在の“まるい形”（環状運転）になってから、2025（令和7）年11月1日で100周年を迎えた。なぜ、開業時から環状線ではなかったのか。なにがそ