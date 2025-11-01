10月31日夕方、神奈川県川崎市の国道で自転車に乗っていた男性がトラックにひき逃げされ、死亡する事件があり、警察は現場から立ち去っていたトラック運転手の男を逮捕しました。警察によりますと、10月31日午後5時半すぎ、川崎市高津区の国道で自転車に乗っていた板垣文英さんがすれ違いざまにトラックにはねられ、その後、死亡が確認されました。トラックは現場から逃走しましたが、警察は防犯カメラなどの捜査で、東京・大田区