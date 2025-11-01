広島の秋季キャンプメンバーが３１日、キャンプ地の宮崎県日南市に入った。新井貴浩監督（４８）は若手たちに平等にチャンスを与えてきた方針を転換することを明言した。今回は例年よりも参加人数を絞っているが、その中からさらに“強化指定選手”を選抜。選手に優先順位をつけて鍛えていく。若手の台頭を待つチームの変革期の中で新井監督の考えにも変化があった。２１日間に及ぶ鍛錬の日々が幕を開ける。来季への地固めとな