◆第１８回ブリーダーズＣジュベナイルフィリーズターフ・Ｇ１（１０月３１日、米デルマー競馬場・芝１６００メートル）米国競馬の祭典のなかで、２歳牝馬によるレースは１２頭で争われ、日本から２歳馬で唯一遠征していたスウィッチインラヴ（栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は１１着だった。スタートよくハナをきってレースを進めるも、直線手前では後続に並びかけられ、脚を伸ばすことはできず。勝ったバランティナな