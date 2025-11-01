関西の大学では、学園祭シーズンが到来した。西日本最大規模の大学学園祭で、2024年は10万1920人が来場した関西大学統一学園祭が1日から4日間の日程で大阪府吹田市の関西大千里山キャンパスで開幕する。 【写真】“学園祭の華”関西大の模擬店風景 6人組ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが3日に学園祭ライブを行うほか、俳優の佐藤二朗（1日）、関西大出身の人気YouTuberグループ・Lazy Lie C