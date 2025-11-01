【ロンドン共同】富士通の会計システムの欠陥が発端となった英国の郵便事業者の冤罪事件で、英政府と富士通の英国子会社などは10月31日、被害者の精神的な回復のための支援を発表した。被害者同士のほか、政府や富士通側との対話の場を設置。試験的に実施し、具体的な計画は来年春に発表するとした。英政府などの委託で被害者らへの聞き取りを行っている評議会が、被害者らはメンタルヘルス（心の健康）の支援を望んでいると指