永谷園の新商品「カップ入り お茶づけ海苔」と「カップ入り さけ茶づけ」の発売日が決まった。その後発売1カ月で220万食突破という数字は、計画比369％に達したという。さらに1年あまりで1200万食を記録。同社マーケティング本部の商品企画マネージャー栗原紘明さんは「社内から試作品に“ダメ出し”を受けた日のことは忘れられない」という――。（前後編の後編）■「永谷園のお茶づけをちゃんとつくってくれよ」「コレ、違うだろ