気象台は、午前8時19分に、洪水警報を青森市、十和田市、東北町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・青森市、十和田市、東北町に発表 1日08:19時点三八上北では土砂災害や低い土地の浸水に、津軽、三八上北では河川の増水に、下北、三八上北では暴風に、青森県では高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□洪水警報【発表】1日昼前にかけて警戒□波浪警報1日夕方にかけて警戒予