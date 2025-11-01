＜情報最前線：ニュースの街から＞「子ども食堂」は2012年（平24）に東京で始まり、24年に初めて全国で1万カ所を超えた。当初は貧困対策が目的だったが、最近は「子どもの居場所」や「多世代交流の場」としての役割も担っている。歌手小林幸子（71）はボランティア活動や「子ども食堂」などの“食”にまつわる支援に長く携わってきた。その理由や支援に込めた思いを聞いた。【取材・構成＝松本久】◇◇◇1