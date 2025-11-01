子どもが不登校・ひきこもりになる家庭にはどのような傾向があるのか。不登校の子どもを平均3週間弱で再登校に導く独自プログラムを提供するスダチ代表の小川涼太郎さんは「私たちのもとに相談にくる保護者には、過保護であったり、子どもの言いなりになりやすいとい特徴がある」という――。※本稿は、小川涼太郎『1万人以上の不登校相談からわかった！ 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！」に変わる本』（PHP研究所）