ジャルカードは、CLUB-Aゴールドカードに付帯するショッピング保険の補償内容を12月1日から改定する。カードを発行する三菱UFJニコスのシステム統合に伴うもの。ショッピング保険の免責額が、現在は10,000円のところ、同日以降に購入したものは3,000円となる。対象カードは、JAL・Mastercard、JAL・Visaカード、JALカードTOKYU POINT ClubQのCLUB-Aゴールドカード。