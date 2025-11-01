永谷園「カップ入り お茶づけ海苔」と「カップ入り さけ茶づけ」が好評だ。発売1年で1200万食を出荷する商品はどのようにして生まれたのか。同社マーケティング本部の栗原紘明さんは「“ちょっとしたこと”を極め尽くしたお茶づけだといえるかもしれない」という――。（前後編の前編）■オールインの茶づけカップ誕生新商品であるのに懐かしい。まるで昔からあったような親しみ深さ。そんな新たなカップ型食品が、スーパーやコン