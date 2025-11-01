米国競馬の祭典「ブリーダーズカップ」1日目の8R・BCジュベナイルフィリーズターフ（G1、芝1600メートル、1着賞金52万ドル、12頭立て）が日本時間1日に行われ、日本調教馬のスウィッチインラヴ（牝2＝矢作、父コントレイル）は11着に敗れた。勝ったのはマーフィー騎乗のバランティナだった。今年の開催に3頭を送り込む「世界のYAHAGI」のトップバッターとして登場したコントレイル産駒。坂井を背に6番ゲートからスタート。スッ