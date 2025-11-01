ブルージェイズの球団公式インスタグラムが10月31日（日本時間11月1日）に更新され、本拠でワールドシリーズ第6戦に臨む選手たちの姿が公開された。“オシャレ番長”の主砲・ゲレロは真っ赤な上下スウェットと超ド派手な出で立ちで球場入り。また、現地はハロウィーンなこともあってか仮装で球場入りする選手もいた。今季11勝の右腕バジットは火炎放射器を手にモジャモジャな獣姿で米国で目撃される未確認動物「ビッグフット