牧草地は今も冠水したままとなっています。引退した競走馬などが余生を過ごす養老牧場が、１０月に大雨の被害を受けました。復旧の目処が立たない中、再起をめざす牧場を取材しました。 引退した競走馬などを飼育する「養老牧場」穏やかな日々が一転… （ホースフレンドファーム工藤紗矢香さん）「（本来は）水がなくて青草が全面に生えている状況でした」大量の水と泥に覆われた放牧地。わずかに残った牧草を食