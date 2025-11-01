巨人は10月31日、田村朋輝投手、代木大和投手、石塚裕惺選手、荒巻悠選手を11月13日に開幕するオーストラリア・ウィンターリーグに派遣すると発表した。なお、選手たちはアデレード・ジャイアンツ（本拠地・アデレード）に所属し、プレーする予定。石塚はプロ1年目の今季、一軍で9試合に出場して打率.111も、ファームでは55試合に出場して、打率.327と高打率をマークした。オーストラリアの地で更なるレベルアップを目指す。