ジャパンモビリティショー2025で展示されたFLEXの「Renoca 106」 ランクル60フェイスのキャンピングカーが登場！ ジャパンモビリティショー2025で展示されたFLEXの「Renoca 106」 日本自動車工業会が主催する国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」が2025年10月31日（金）～11月9日（日）まで、東京ビッグサイトにて一般公開中だ。一般社団法人日本RV協会（JRVA）は同