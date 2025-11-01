限定車『エクスクルーシブ・エディション』アウディ・ジャパンは、プレミアムアッパーミディアムセグメントのステーションワゴン『アウディA6アバント』と、4ドアクーペ『アウディA7スポーツバック』に、アウディ・エクスクルーシブの特別デザインやカラーリングを採用した限定モデル『エクスクルーシブ・エディション』を設定し、全国のアウディ正規ディーラーより発売した。【画像】エクスクルーシブ・エディションのディテール