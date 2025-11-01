俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。わが子を抱いてテーマパークを楽しむ様子を披露した。【写真】「前向き抱っこ〜」わが子を抱く山本美月と“ミッフィー”の記念ショット25日の投稿で、「おばあちゃまも一緒に3人旅」と家族で長崎のハウステンボスを訪れたことを明かしていた山本。この日は「引き続き、ハウステンボス！」とつづり、「今回の目的の1つ！ハロウィンのおばけ