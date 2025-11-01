きのう（10月31日）夕方、川崎市の路上で男性をトラックではね死亡させたうえ、その場から走り去ったとして、56歳の会社員の男が逮捕されました。きのう午後5時半ごろ、川崎市高津区の路上で「トラックと自転車の事故で、トラックが逃げた」と通行人の女性から119番通報がありました。警察によりますと、自転車に乗っていた板垣文英さん（62）が前から走ってきたトラックにはねられたということです。板垣さんは頭を強く打ち、病院