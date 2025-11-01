韓国コスメブランド「dasique（デイジーク）」から、バレリーナのしなやかな美しさをテーマにした「バレエコアコレクション」が登場します。アイメイク2種・チーク1種・リップ2種の全5アイテムで構成され、まるで舞台のワンシーンのようにロマンティックで幻想的な世界を演出♡2025年11月1日（土）よりQoo10公式ショップと東京フラッグシップストアで発売予定。あなたの美しさを軽やかに咲かせ