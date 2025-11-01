元「モーニング娘。」メンバーで歌手の加護亜依さん（37）が2025年10月22日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートをあわせた秋コーデを披露した。道端にたたずむキュートな姿加護さんは、おにぎりの絵文字に「mgmg」とそえて、何かを頬張っているショットを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、アイボリーのレースのニットに明るい茶色のミニ丈のスカートを着用。襟元には黒ぶちメガネを掛けたスタイルだ。長くスラリ