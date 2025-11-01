メ～テレ（名古屋テレビ） 1999年に名古屋市西区で、当時32歳の主婦が殺害された事件で、10月31日に夫の同級生の女（69）が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）です。 警察によりますと、安福容疑者は1999年11月、西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いがもたれています。