早くも語られていた“復活への決意”第1回【沖縄「首里城正殿」復元は間もなく最終段階へ6年前の全焼直後、関係者が明かした「とてつもない喪失感」と「復活への決意」を振り返る】を読む10月初旬、「令和の再建」が行われている首里城で、正殿の素屋根（仮説の屋根）が撤去された。全焼した2019年10月31日の火災から6年、鮮やかな赤の外観はすでに完成しており、来年秋には工事が完了する予定だ。【写真】全焼の正殿は見るも