来週の主な予定豪中銀・英中銀米ADP雇用統計に日本実質賃金、米政府閉鎖史上最長米冬時間入り ・米政府機関閉鎖が11月5日まで継続なら史上最長に、与野党の膠着状態に出口見えず ・日本実質賃金9カ月連続減少の見込み、賃金の伸びが物価高に追いつかない状況続く ・米ADP雇用統計政府閉鎖で民間企業による調査が注目集める、週次速報公表も開始へ ・豪中銀政策金利第3四半期CPI予想以上の伸び、目標範囲上限到達