大学生活に、スマホアプリってどんなふうに使っているの？若者のスマホやiPadの活用法、ちょっと気になりますよね。そこで今回は、JWU PRアンバサダーとして活動する学生さん達に大学生活に役立つ「愛用しているスマホアプリやiPadアプリ」を伺ってみました。学業から生活まで、お気に入りの“推しアプリ”をご紹介します。『シフトボード』でお金の管理ーーーどんなアプリを使っていますか？きさきさん：「『シフトボード』を