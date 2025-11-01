２７日からの週は、円安が進行した。米FOMCと日銀決定会合を経て、日米の金融政策の方向性の差異（日銀の早期利上げ観測後退 、FRBの12月利下げ期待後退）が明確となった。日米金利差縮小のペースが緩やかになるとの観測から、円キャリートレードが加速した。これを受けてドル円が154円台に押し上げられた。一方、ユーロやポンドはドル高の圧力に下押しされた。特にポンドは英秋季予算案をめぐる財政問