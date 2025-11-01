米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１０月３１日（日本時間１１月１日）、ブルージェイズ（ア・リーグ）―ドジャース（ナ・リーグ）第６戦がトロントで行われる。スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。２勝３敗で連覇に後がないドジャースは山本由伸が先発。ブルージェイズの先発は右腕のガウスマンで、第２戦と同じ顔合わせとなった。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）