使用直後の大麻は、心臓や呼吸器をはじめとする身体機能に急激な変化をもたらします。心拍数の増加や血圧の変動、呼吸の乱れなど、短時間でも体に負担がかかる可能性があります。ここでは、その短期的な身体への影響を詳しく解説します。 監修医師：公受 裕樹（医師）【経歴】 金沢大学医学部卒業 精神科単科病院を経て、現在都内クリニック勤務 精神保健指定医、産業医 【免許・資格】 精神保健指定医、産業医 大麻使用