ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2025年11月1日〜11月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報2025年の中で最もエネルギーの切り替わりが激しいのがこの11月！水星や木星が逆行を開始したり、逆行中の天王星がふたご座からおうし座に戻ったり、その一方で土星は順行に切り替わった