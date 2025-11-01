週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、日本一の米どころ・新潟の地で新潟出身の田辺アナが最強のごはんのお供を調査します！《出演》田辺大智（日本テレビアナウンサー）★みなとのマルシェ ピアBandai「万代島鮮魚センター」所在地：新潟県中央区万代島2営業時間／定休日：「みなとのマルシェ ピアBandai」9:00〜21:00／年中無休「万代島鮮魚センター」9:00〜19:00／年中無休《紹介した鮮魚・