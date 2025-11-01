レジ前に並ぶ足跡のシールや、外し忘れやすいメルマガ登録のチェックボックス。これらのちょっとした工夫によって、私たちは無意識のうちに行動をコントロールされていることをご存知だろうか。街中に溢れている、“行動経済学の仕掛け”を池上彰氏がわかりやすく解説する。※本稿は、池上 彰『なぜ人はそれを買うのか？新 行動経済学入門』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。自然と上りたくなるピアノ階段の仕掛け行動