「相手の気持ちを汲み取れない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。 アスペルガー症候群では、コミュニケーションが上手くいかず対人トラブルに発展することがあります。 発達障害は子どものイメージを抱く方も多いですが、大人のアスペルガー症候群も増えており、大人になってから気づくケースも少なくありません。 今回は、そんなアスペルガー症候群について詳しくご紹介します