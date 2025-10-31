Photo: 納富廉邦 LEDのデスクライトで気にするポイントといえば、おそらく一番には明るさ（輝度）。そして、サイズとデザイン。あとは調光とか首振りも気になるところだと思う。こだわる人は色温度とかを気にするかも。で、私が気に入って使っているミネベアミツミの「Saliot Picoポータブル Mサイズ」（税込45,100円）なのだけど、これは光の質がほかと違っているのだ。美術館や博物館に使