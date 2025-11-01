2025年10月30日、中国メディアの第一財経は、中国で電気自動車（EV）を購入した人の99％が、買い替えでもEVを検討していることが調査によって明らかになったと報じた。記事によると、このデータは、グローバルコンサルティング会社のローランド・ベルガーが発表した「2025年スマート電動車補給エコシステム指数」報告の中で、今年4〜6月に世界各地の回答者1万2000人を対象に実施されたアンケート調査結果で示された。ローランド・