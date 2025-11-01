待望の初トップ。一礼を終えると、大きく息を吐いた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月31日の第1試合はEARTH JETS・三浦智博（連盟）がデビュー7戦目で初トップを獲得。下馬評の高さとは対照的に、ここまで4ラスを喫し、先週は「厄払い」の休養。今週は同僚のHIRO柴田（連盟）が初勝利を挙げており、チームに流れが生まれた中、三浦も勢いに乗った。【映像】三浦、ホッとした表情で「超うれしいです！」この試合は東家から三浦