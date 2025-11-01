２年ぶりの日本一を目指した阪神の戦いは、本拠地３連敗で幕を閉じた。柳田に同点２ランを浴びた石井の涙。第６戦の先発が予定されていた村上を延長十回から投入する勝負手も、野村の決勝弾に打ち砕かれた。先勝からの４連敗。流れが大きく変わったとするならば、１−１０で大敗を喫した２戦目ではないだろうか。阪神ＯＢの中田良弘氏は声を大にした。「なんで２戦目の先発がデュプランティエだったんだろう」。下肢のコンディ