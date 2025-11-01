【前編】では、京都アニメーション放火殺人事件で渡辺美希子さん（当時35）を失った渡辺さん一家が、事件当日に直面した過酷な現実と、今も続く心身への影響についてお伝えした。「『隠さなあかん』」と変わり果てた娘の手を取った母・達子さん（75）。「『僕も飛んで行きたかった』」と自宅で苦しんだ兄・勇さん（46）。【写真を見る】加害者が語る“感謝と幸せ”に対する遺族の苦悩なぜ、「家族思い」だった美希子さんが命を奪わ