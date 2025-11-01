約16万人がコスプレイベントに集結！10月24日から26日までの３日間、今年で12年目となる国内最大級のコスプレイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango」（池ハロ2025）が、東京・池袋駅東側エリアの各所で開催された。多数の来場者が予想される25日、26日の土日はあいにくの雨模様。25日の最高気温は13度と12月上旬並みの寒さとなり、近年まれに見るコンディションの悪さだった。「天気は雨でも気分は晴れで