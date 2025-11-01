ヤクルトは10月31日、11月15日から開催される「2025 アジアウインターベースボールリーグ」に廣澤優投手、矢野泰二郎選手の参加と、由規コーチ、西浦直亨コーチの派遣を発表した。育成選手の廣澤はプロ1年目の今季、ファームで26試合に登板して、2勝2敗1セーブ、防御率3.76の成績を残し、同じく今季プロ1年目だった矢野は一軍出場がなく、ファームで66試合に出場して、打率.169だった。