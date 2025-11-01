【モデルプレス＝2025/11/01】市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗⽲（ほりこし・れいか／市川ぼたん／14）が、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（10月18日開催＠千葉・幕張メッセ）に出演。初ランウェイの感想や、團⼗郎との家での会話について語ってくれた。【写真】市川團十郎の長女が初のランウェイ◆堀越麗禾「ガルアワ