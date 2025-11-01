大昔の人間の歯に、「つまようじ」を使ってできたような縦型の溝が存在したことから、この溝は「つまようじ溝」と呼ばれ、人間が道具を使っていたことを示す証拠と見なされてきました。ところが、この溝が野生の霊長類にも自然発生することが判明し、道具を使った証拠ではない可能性があることが示されました。Non‐Carious Cervical Lesions in Wild Primates: Implications for Understanding Toothpick Grooves and Abfraction