株式会社SUBARUは、クロスオーバーSUV「クロストレック」に特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition」および「Limited WILDERNESS Edition」を設定し、2025年10月30日に発表した。 同モデルは、北米で展開する「WILDERNESS」ブランドのコンセプトを日本市場向けにアレンジし、専用デザインと高い走破性を備えた装備を採用。全国500台限定で抽選販売され、受付期間は2025年11月30日までとなる。興味のある方はお早めに